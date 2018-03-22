Началась регистрация на юбилейный пробег Ростовское кольцо 

В субботу, 22 апреля в 40-й юбилейный раз состоится легкоатлетический пробег Ростовское кольцо. Об этом сообщает городская администрация.
Старт будет дан в 9 утра на Театральной площади, финиш будет на ней же. Всего протяженность маршрута составит 40 км, участники пробегут по улицам в центре, на Северном и на Западном. Первые 5 км пройдут в формате Fun Run: бегущих поддержат музыкальные коллективы, расположенные вдоль трассы. Также участников ждут яркие фотозоны, юбилейные открытки-грамоты, раздевалки, вода и питание. Для участия в пробеге нужно предварительно зарегистрироваться на сайте http://rostov-koltso.ru/. К пробегу допускаются лица, в возрасте 14 лет и выше (те, кто младше, допускаются в сопровождении родителей). Важно, чтобы у участников не было противопоказаний к такой физической нагрузке. В рамках пробега будет организован командный зачет. Участники одной команды могут выбирать разные дистанции. Минимальное количество участников — 4 человека. В прошлом году в пробеге приняло участие около 3 тыс. человек. Среди участников марафона был министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян, олимпийский чемпион Вартерес Самургашев.