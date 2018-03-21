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Что будет с Крушельницким?
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Что будет с Крушельницким? 

АиФ Санкт-Петербург 5 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Говорят, уже известно, кто «накормил» мельдонием кёрлингиста Крушельницкого. Как всё-таки это произошло, и что теперь будет со спортсменом? К. Буримов, Ропша
— Мельдоний был обнаружен в организме Крушельницкого сразу после сборов в Японии, — сообщил глава Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищев. — 22 января Александр прошёл тест, который оказался отрицательным. С 23 января по 4 февраля он был в Японии на сборах, после чего приехал в Олимпийскую деревню и уже 12 февраля сдал «грязную» пробу. Круг-то сужается: Япония или Корея, этот период и место преступления понятны. Сейчас наша задача — помочь следствию.
На данный момент идёт разбирательство. Наказания Александру, скорее всего, не избежать. Самое щадящее — два года дисквалификации. Тогда спортсмен сможет восстановить форму и даже участвовать в Олимпиаде-2022 в Пекине. Если четыре года, это отрицательно скажется не только на репутации и уровне подготовки, но и всей карьере.
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