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Алексис Санчес: Ожидал, что в «Манчестер Юнайтед» все сложится лучше
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Алексис Санчес: Ожидал, что в «Манчестер Юнайтед» все сложится лучше 

Советский спорт 5 часов назад
В январе 2018 года Санчес перешел из «Арсенала» в «МЮ». На счету чилийца 10 матчей, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи.
«Я требователен к себе, ожидал, что все сложится лучше.
После перехода в «Юнайтед» было сложно быстро привыкнуть ко всему новому. Я даже сомневался насчет того, ехать ли мне в сборную. Попросил разрешения пропустить предстоящие товарищеские матчи, но потом обдумал все получше, переговорил с Клаудио Браво и сказал ему, что мы должны оставаться едиными. Смена клуба для меня произошла очень резко — я впервые сменил клуб в январе», — приводит слова Санчеса Mirror.
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