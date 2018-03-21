Алексис Санчес: Ожидал, что в «Манчестер Юнайтед» все сложится лучше

В январе 2018 года Санчес перешел из «Арсенала» в «МЮ». На счету чилийца 10 матчей, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи.

«Я требователен к себе, ожидал, что все сложится лучше.