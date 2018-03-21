В марте Центр «Спорт-Бутово» стал участником сразу нескольких состязаний

Пока ещё не оттаяли беговые дорожки и футбольные поля. Но Центр «Спорт-Бутово» не унывает — и активно участвует в соревнованиях, проходящих в спортивных залах.

Так, 3 марта прошли окружные соревнования семейных команд «Весенние забавы». Они стали частью Московской межокружной спартакиады «Всей семьёй — за здоровьем».

Спустя неделю — 10 и 11 марта — в Центре «Спорт-Бутово» проходили шахматные матчи в рамках турнира «Белая ладья».

А через пару дней — 13 марта — Центр «Спорт-Бутово» принял участие в районных отборочных соревнования по футболу для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Эти футбольные матчи прошли в рамках Московской межокружной Спартакиады «Мир равных возможностей».