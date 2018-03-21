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ФОК «Медынский» стал площадкой для проведения Спартакиады «Мир равных возможностей»
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ФОК «Медынский» стал площадкой для проведения Спартакиады «Мир равных возможностей» 

Управа района Бирюлево Западное 4 часа назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Медынский» стал площадкой для проведения Спартакиады «Мир равных возможностей» по плаванию для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению во вторник, 20 марта.
Как рассказала нашей редакции представитель Центра физической культуры и спорта ЮАО Мария Писарева, участие в заплывах для лиц с ОВЗ приняли порядка 60 человек. Уточняется, что в связи с участием большего количества спортсменов организаторы окружного этапа спартакиады провели дополнительные индивидуальные заплывы для групп спортсменов с другими заболеваниями.
Так, на дистанции 25 и 50 метров в командном зачете среди участников спартакиады в категории «спорт слепых» первое место заняли спортсмены из Нагорного района. Серебряными призерами стали участники команды района Нагатино-Садовники, а бронзу завоевали участники из района Москворечье-Сабурово.
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