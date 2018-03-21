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Дворкович: просадка грунта под стадионом ЧМ-2018 в Калининграде устранена
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Дворкович: просадка грунта под стадионом ЧМ-2018 в Калининграде устранена 

РИА Недвижимость 5 часов назад
КАЛИНИНГРАД, 21 мар — РИА Новости. Просадка грунта под стадионом в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года устранена необходимыми инженерными действиями, сообщил председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович.
"Вопрос постоянно на контроле наших надзорных органов и оргкомитета. Все необходимые работы проведены. Технически просадка необходимыми инженерными действиями устранена. Новая система канализации смонтирована. Как я уже сказал, все готово: значит, все проблемы решены и никакого риска нет", — сказал Дворкович журналистам.
В Калининграде пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира. Ранее в российских СМИ появилась информация, что на острове Октябрьский, где располагается стадион, проседает грунт.
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