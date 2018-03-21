Губернатор Калининградской области: Благоустройство территории вокруг стадиона в Калининграде будет завершено в мае

— С учетом того, что мы три недели находились в режиме суровых холодов, мы были ограничены в вопросах благоустройства, высадки травы. У нас запланирована большая территория под озеленение — газонами, деревьями. Думаю, что в конце мая вы уже увидите полное благоустройство. Понятное дело, что сама территория будет оттестирована на тестовых матчах, которые будут у нас в апреле и мае. Думаю, что третий тестовый матч — это уже финиш полный с точки зрения и благоустройства в том числе, — цитирует Алиханова РИА «Новости»

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Ранее губернатор рассказал о том, что проблемы с грунтом под стадионом в Калининграде устранены.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11-ти городах России.

Добавим, что Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (группа D, 16 июня); Сербия — Швейцария (группа E, 22 июня); Испания — Марокко (группа B, 25 июня); Англия — Бельгия (группа G, 28 июня).