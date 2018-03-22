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Даниил Пенчиков: Приложим максимум усилий, чтобы остаться в ФНЛ
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Даниил Пенчиков: Приложим максимум усилий, чтобы остаться в ФНЛ 

Советский спорт 1 час назад
Напомним, после 28 туров питерцы занимают 19-е, предпоследнее место в таблице турнира, пропустив в последних двух встречах семь безответных мячей.
«Зенит»-2 сейчас в непростом положении в ФНЛ. Как эту ситуацию переживают в команде? — Обидно проигрывать с таким счетом два домашних матча. Но мы ни в коем случае не опускаем голову. Есть шансы, поэтому мы приложим максимум сил для того, чтобы остаться в ФНЛ. У нас в субботу игра, и мы будем доказывать, что не заслуживали такого крупного поражения.
— В какой форме сейчас находится команда? — Думаю, в отличной и в физическом, и в эмоциональном состоянии. У нас прошли сборы, включающие физические нагрузки и тактические занятия. Мы знаем и понимаем, что делать на поле. Да, ошибаемся. Но будем стараться, чтобы у нас был хороший футбол с большим преимуществом в плане контроля.
— Команда уже адаптировалась и привыкла к требованиям тренерского штаба? — Да, потому что на сборах мы все отрабатывали. Иногда не получается сделать что-то на поле, но мы стараемся. Тренеры довольны нашими действиями и хотят исправить наши ошибки.
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