Даниил Пенчиков: Приложим максимум усилий, чтобы остаться в ФНЛ

Напомним, после 28 туров питерцы занимают 19-е, предпоследнее место в таблице турнира, пропустив в последних двух встречах семь безответных мячей.

«Зенит» -2 сейчас в непростом положении в ФНЛ. Как эту ситуацию переживают в команде? — Обидно проигрывать с таким счетом два домашних матча. Но мы ни в коем случае не опускаем голову. Есть шансы, поэтому мы приложим максимум сил для того, чтобы остаться в ФНЛ. У нас в субботу игра, и мы будем доказывать, что не заслуживали такого крупного поражения.

— В какой форме сейчас находится команда? — Думаю, в отличной и в физическом, и в эмоциональном состоянии. У нас прошли сборы, включающие физические нагрузки и тактические занятия. Мы знаем и понимаем, что делать на поле. Да, ошибаемся. Но будем стараться, чтобы у нас был хороший футбол с большим преимуществом в плане контроля.

— Команда уже адаптировалась и привыкла к требованиям тренерского штаба? — Да, потому что на сборах мы все отрабатывали. Иногда не получается сделать что-то на поле, но мы стараемся. Тренеры довольны нашими действиями и хотят исправить наши ошибки.