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Юным спортсменам из Куркина покорились «голубые дорожки» международных соревнований
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Юным спортсменам из Куркина покорились «голубые дорожки» международных соревнований 

Префектура СЗАО города Москвы 4 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Юные спортсмены из школы №2005 района Куркино отличились на международных всероссийских соревнованиях по плаванию, которые прошли в бассейне «Руза».
— В соревнованиях принимало более 900 спортсменов от 9 до 16 лет, из Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Твери, Челябинска, Сыктывкара, Брянска, Архангельска, Украины, Татарстана и многих других городов России, — рассказал руководитель школьного пресс-центра Илья Кузнецов
Наталья Авдеева, Антон Лаврухин, Макаров Ярослав, Егор Трушля, уже знакомые своими победами на соревнованиях разного уровня, на соревнованиях установили личные рекорды и подняли свой рейтинг не только на данных соревнованиях, но и в общем зачете по Московской и Всероссийской федераций плавания.
— Ребята почти вплотную приблизились к нормативу кандидата в мастера cпорта, — добавил Кузнецов.
Впереди у пловцов из Куркина — заключительный этап международных всероссийских соревнованиях по плаванию «Madwave challenge 2018», который будет проходить в мае, в Казани. (ск)
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