Юным спортсменам из Куркина покорились «голубые дорожки» международных соревнований

Юные спортсмены из школы №2005 района Куркино отличились на международных всероссийских соревнованиях по плаванию, которые прошли в бассейне «Руза».

— В соревнованиях принимало более 900 спортсменов от 9 до 16 лет, из Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Твери, Челябинска, Сыктывкара, Брянска, Архангельска, Украины, Татарстана и многих других городов России, — рассказал руководитель школьного пресс-центра Илья Кузнецов

Наталья Авдеева , Антон Лаврухин, Макаров Ярослав, Егор Трушля, уже знакомые своими победами на соревнованиях разного уровня, на соревнованиях установили личные рекорды и подняли свой рейтинг не только на данных соревнованиях, но и в общем зачете по Московской и Всероссийской федераций плавания.

— Ребята почти вплотную приблизились к нормативу кандидата в мастера cпорта, — добавил Кузнецов.

Впереди у пловцов из Куркина — заключительный этап международных всероссийских соревнованиях по плаванию «Madwave challenge 2018», который будет проходить в мае, в Казани. (ск)