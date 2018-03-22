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На чемпионате ЦВО по армейскому рукопашному бою определились победители в общекомандном зачете
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На чемпионате ЦВО по армейскому рукопашному бою определились победители в общекомандном зачете 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По итогам соревнования первое место заняла сборная команда 14-й армии ВВС и ПВО, воинские части которой дислоцированы на Урале, в Поволжье и Сибири.
В Самарской области на базе спортивного комплекса ЦСКА «Черноречье» завершился чемпионат Центрального военного округа (ЦВО) по армейскому рукопашному бою.
В соревнованиях принимали участие более 150 спортсменов, которые представляли 22 сборные команды воинских частей и соединений, дислоцированных на Урале, в Поволжье и Сибири. Спортсмены состязались в семи весовых категориях.
По итогам соревнования первое место заняла сборная команда 14-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, воинские части которой дислоцированы на Урале, в Поволжье и Сибири. Второе и третье места заняли команды отдельной бригады специального назначения, дислоцированной в Самарской области, и 2-й общевойсковой армии, дислоцированной в регионах Поволжья, соответственно.
Первые места заняли младший сержант Г. Халиков (60 кг), младший сержант М. Смирнов (65 кг), прапорщик А. Цибарт (70), младший сержант Д. Казаков (75 кг), старший сержант С. Тякунов (80 кг), лейтенант Ш. Давлатмуродов (85 кг), младший сержант Р. Арыков (свыше 85 кг).
Победители и призеры получили кубки, медали и ценные подарки.
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