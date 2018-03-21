Чемпионат России по футболу среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями пройдет в регионе 

Чемпионат России по футболу среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями пройдет в регионе21 марта в нижегородском «Семейном центре „Солнечный дом“ состоялось мероприятие, посвященное Международному дню людей с синдромом Дауна. В мероприятии приняли участие и.о. министра культуры Нижегородской области Сергей Горин, представители министерства спорта Нижегородской области и другие приглашенные лица.
Перед воспитанниками центра выступили спортсмены с мастер-классом по футбольному фристайлу, также ребята могли поучаствовать в кулинарном мастер-классе, посмотреть показательные выступления своих сверстников из проекта „ЛФК+Музыка“ и фольклорного ансамбля. В завершении мероприятия гости вручили детям сувенирные подарки ЧМ-2018.
По словам Сергея Горина, „такие мероприятия являются добрым, особо значимым делом“. „Важно, чтобы дети не чувствовали себя в обществе исключительными, так как они излучают доброту и тепло, и делают всех нас неравнодушными“, — отметил министр.
Правительство Нижегородской области проводит системную работу для лиц с ограниченными возможностями здоровья: в настоящий момент в регионе функционирует четыре федерации (спорт глухих, слепых, ПОДА, ЛИН), ежемесячно ФОКи посещают более 3 тысяч человек с инвалидностью.
Как сообщили в министерстве, с 19 по 24 сентября в Нижнем Новгороде на стадионе „Северный“ состоится чемпионат России по футболу среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями.
В 2017 году чемпионат России по футболу ЛИН состоялся в Йошкар-Оле. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Свердловской области, Владимирской области, Кировской области, Московской и Калиниградской областей, Республики Марий Эл. Команда Нижегородской области заняла призовое третье место.
На чемпионате мира по футболу ЛИН 2017 года во Франции в составе сборной России было 5 нижегородцев — Галустян Б, Суковатин С., Храмцов А., Михайлов А., Пономарёв А. Сборная команда России заняла на чемпионате мира 4 место. Как ранее заявлял глава Нижегородской области Глеб Никитин, футбольный ЧМ-2018 позволит привлечь внимание мировой и российской общественности к социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. „Всю инфраструктуру, которую мы создали в рамках подготовки к ЧМ-2018, в частности, в Центре спортивной подготовки в Нижнем Новгороде, мы будем использовать для нужд футбольных команд детей с синдромом Дауна“, — сказал Глеб Никитин.