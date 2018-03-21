Чемпионат России по футболу среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями пройдет в регионе

Чемпионат России по футболу среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями пройдет в регионе21 марта в нижегородском «Семейном центре „Солнечный дом“ состоялось мероприятие, посвященное Международному дню людей с синдромом Дауна. В мероприятии приняли участие и.о. министра культуры Нижегородской области Сергей Горин , представители министерства спорта Нижегородской области и другие приглашенные лица.

Перед воспитанниками центра выступили спортсмены с мастер-классом по футбольному фристайлу, также ребята могли поучаствовать в кулинарном мастер-классе, посмотреть показательные выступления своих сверстников из проекта „ЛФК+Музыка“ и фольклорного ансамбля. В завершении мероприятия гости вручили детям сувенирные подарки ЧМ-2018.

По словам Сергея Горина, „такие мероприятия являются добрым, особо значимым делом“. „Важно, чтобы дети не чувствовали себя в обществе исключительными, так как они излучают доброту и тепло, и делают всех нас неравнодушными“, — отметил министр.

Правительство Нижегородской области проводит системную работу для лиц с ограниченными возможностями здоровья: в настоящий момент в регионе функционирует четыре федерации (спорт глухих, слепых, ПОДА, ЛИН), ежемесячно ФОКи посещают более 3 тысяч человек с инвалидностью.

Как сообщили в министерстве, с 19 по 24 сентября в Нижнем Новгороде на стадионе „Северный“ состоится чемпионат России по футболу среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями.

В 2017 году чемпионат России по футболу ЛИН состоялся в Йошкар-Оле. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Свердловской области, Владимирской области, Кировской области, Московской и Калиниградской областей, Республики Марий Эл. Команда Нижегородской области заняла призовое третье место.