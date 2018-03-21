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Роналду: «Мне нравится, когда меня называют „Команданте“, это говорит о лидерстве»
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Роналду: «Мне нравится, когда меня называют „Команданте“, это говорит о лидерстве» 

Soccer News 4 часа назад
Фото: Soccer News
Форвард "Реала" Криштиану Роналду поделился мнением о своем капитанстве в сборной Португалии.
"Мои друзья — португальцы, мои корни здесь. Быть капитаном национальной команды это большая гордость для меня. Когда я играю за Португалию, я чувствую себя счастливым, это радость для всей моей семьи.
Мне нравится быть лидером команды. Когда я нахожусь в сборной, я один из старших футболистов, с огромным количеством сыгранных матчей, голов и всего остального.
"Команданте"? Мне нравится это слово, оно означает лидерство или власть. Если люди дали мне это имя, я очень рад быть хорошим примером" — приводит слова Роналду Elbernabeu.
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