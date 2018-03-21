Виллиан: у России есть качественные быстрые игроки, Бразилии просто не будет 

Полузащитник «Челси» и сборной Бразилии Виллиан, который известен российским любителям футбола также по выступлениям за «Анжи», поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной России.
«Я играл в России шесть месяцев. Знаю некоторых игроков по «Анжи». У России есть качественные быстрые футболисты. Жду, что просто не будет. Готовимся к ЧМ-2018, наигрываем связи.
Тите уже сказал, что вызовет меня в сборную для участия на ЧМ-2018? Это счастье знать, что снова буду на чемпионате мира. Мечта жизни. Когда-то меня вызвали впервые, как кого-то сейчас. Тогда ко мне партнеры отнеслись с поддержкой. Это придаёт уверенности. Так же сейчас относимся к новичкам. Уверен, что они проявят свои лучшие качества», — передаёт слова Виллиана корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.