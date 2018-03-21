Атлет из Вешняков победил на всероссийском турнире по пауэрлифтингу

В ГБУ «Центр Вешняки» появился новый чемпион. Им стал Чеслав Таргонский. Об этом сообщили в центре.

В конце февраля в спорткомплексе МТУ (ул. Стромынка, д.20., корп.1) проходил Всероссийский турнир по пауэрлифтингу. Атлет из района Вешняки принял участие в Открытом Всероссийском турнире по пауэрлифтингу, жиму лёжа, становой тяге и народному жиму «Мегаполис 2018», прошедшем в спорткомплексе МТУ на Стромынке.

«Чеслав Таргонский тренируется в тренажёрном зале Центра на Вешняковской, д. 29», — прокомментировал Владислав Владимирович Денисов, начальник отдела по физической культуре и спорту ГБУ «Центр Вешняки». По его словам, на турнире в классическом пауэрлифтинге, причём с допинг-контролем, в категории ветераны до 110 кг он завоевал «золото».

Таргонский Чеслав занимается пауэрлифтингом в тренажерном зале ГБУ «Центр Вешняки» на Вешняковской 29Д.

Напомним, что пауэрлифтинг также называют силовым троеборьем. Связано это с тем, что в качестве соревновательных дисциплин в него входят три упражнения (приседания со штангой на спине (точнее на верхней части лопаток), жим штанги лежа на горизонтальной скамье и тяга штанги), которые в сумме определяют квалификацию спортсмена.