Продали 160 тысяч билетов на поезда: Самара стала одним из популярных направлений ЧМ

Любители футбола забронировали 160 тысяч билетов на поезда, которые будут курсировать во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили представители Куйбышевской железной дороги.

— Всего в бесплатных дополнительных поездах будет более 440 тысяч мест, — рассказали в пресс-службе компании. — Пока что болельщики выкупили чуть больше трети от общего числа.

Самара стала одним из популярных направлений во время мундиаля. Также в числе лидеров Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Всего же для любителей футбола руководство РЖД назначило 728 бесплатных рейсов по 30 маршрутам. Болельщиков будут перевозить 75 составов (1178 вагонов). Столицу 63-го региона свяжет с Москвой двухэтажный поезд.

— Чтобы получить бесплатный билет, необходимо купить билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика, — напомнили представители компании-перевозчика.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Самара примет 6 матчей. Первыми на стадионе «Самара Арена» сразятся команды Сербии и Коста-Рики. Их матч пройдет 17 июня. Дания и Австралия сыграют 21 июня. Сборная России встретится с Уругваем 25 июня, а 28 июня на поле выйдут сборные Сенегала и Колумбии. 2 июля в Самаре пройдет матч 1/8 финала. В последний раз футболисты разыграют на самарском стадионе путевку в полуфинал 7 июля.