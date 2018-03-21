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Аргентинку не пустили на день рождения друга из-за лишнего веса
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Аргентинку не пустили на день рождения друга из-за лишнего веса 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Жительница Аргентины пожаловалась, что ее не пустили в ночной клуб из-за лишнего веса. Об этом сообщило издание The Mirror.
Августина Риос Мартинес (Agustina Rios Martinez) рассказала, что охранник на входе не пропустил ее внутрь клуба в Буэнос-Айресе, куда она пришла со своим парнем на день рождения его друга. Он преградил ей проход и заявил, что она «не похожа на девушек, которые ходят в этот клуб, и просто не подходит».
Мартинес объяснила, что ей пришлось отправиться домой. «Всю жизнь меня оскорбляли, кричали на меня на улицах и дразнили за лишний вес, но такое унижение я испытываю впервые», — отметила она, заверив, что больше не пойдет в это заведение. По словам брата девушки, из-за инцидента у нее случилось несколько панических атак, а также резко упала самооценка.
Она написала объемный гневный пост в Facebook, в котором упомянула охранника. Пост набрал 15 тысяч лайков, а виновник был вынужден удалить свой аккаунт из-за обилия возмущенных комментариев.
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