Дибала обсудил с Симеоне возможный трансфер в «Атлетико»

По информации издания, в эту субботу, 17 марта, аргентинец встретился с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне.

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Отмечается, что беседа прошла в одном из ресторанов столичного города. Футболист и тренер обсудили возможный переход этим летом.

Ранее сообщалось, что другой клуб из Мадрида — "Реал" — контактировал с агентом нападающего.

В нынешнем сезоне 24-летний Дибала провел 35 матчей, забил 21 гол и отдал 5 голевых передач. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 2022 года, а трансферный лист оценивается в 85 млн евро.