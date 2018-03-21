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Дибала обсудил с Симеоне возможный трансфер в «Атлетико»
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Дибала обсудил с Симеоне возможный трансфер в «Атлетико» 

Советский спорт 4 часа назад
По информации издания, в эту субботу, 17 марта, аргентинец встретился с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне.
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Отмечается, что беседа прошла в одном из ресторанов столичного города. Футболист и тренер обсудили возможный переход этим летом.
Ранее сообщалось, что другой клуб из Мадрида — "Реал" — контактировал с агентом нападающего.
В нынешнем сезоне 24-летний Дибала провел 35 матчей, забил 21 гол и отдал 5 голевых передач. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 2022 года, а трансферный лист оценивается в 85 млн евро.
Добавим, что этим летом, скорее всего, «Атлетико» покинет французский форвард Антуан Гризманн. Не исключено, что Симеоне рассматривает игрока «Юве» в качестве замены.
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