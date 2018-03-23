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«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил о переходе Ибрагимовича
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«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил о переходе Ибрагимовича 

Чемпионат.com 59 минут назад
Фото: Newsru.com
Шведский нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает пресс-служба американского клуба.
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