Санчес разочарован переходом в «МЮ»

По сведениям издания, футболист постоянно находится в подавленном и нелюдимом состоянии. В столовой форвард предпочитает есть один и не разговаривать с партнерами по команде.

Напомним, что 29-летний Санчес перебрался в «Манчестер Юнайтед» из «Арсенала» в январе этого года. Его зарплата составляет 680 тысяч евро в неделю.

Стоит отметить, что чилиец должен был перейти в «Манчестер Сити», но его трансфер сорвался из-за внезапно повысившихся требований по зарплате и комиссионным агенту.