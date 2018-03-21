Санчес разочарован переходом в «МЮ» 

Чилийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес удручен своим переходом в стан «дьяволов», сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, футболист постоянно находится в подавленном и нелюдимом состоянии. В столовой форвард предпочитает есть один и не разговаривать с партнерами по команде.
Напомним, что 29-летний Санчес перебрался в «Манчестер Юнайтед» из «Арсенала» в январе этого года. Его зарплата составляет 680 тысяч евро в неделю.
Стоит отметить, что чилиец должен был перейти в «Манчестер Сити», но его трансфер сорвался из-за внезапно повысившихся требований по зарплате и комиссионным агенту.