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В МИД Великобритании беспокоятся о безопасности болельщиков на ЧМ-2018
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В МИД Великобритании беспокоятся о безопасности болельщиков на ЧМ-2018 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
МИД Великобритании выразило беспокойство относительно безопасности футбольных болельщиков во время чемпионата мира в России. Об этом сообщает RT.
"Мы хотим, чтобы британские болельщики были в безопасности во время просмотра матчей. Мы тесно сотрудничаем с полицией, чтобы понять, как мы можем поддержать болельщиков, которые отправятся в Россию.
Форин-офис будет внимательно следить за ситуацией с тем, чтобы информировать их об обстановке в России", — заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Ранее сообщалось, что британских болельщиков предупредили об опасности во время ЧМ-2018 в России.
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