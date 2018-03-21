Замминистра строительства предложил провести интернет в туалеты 

Разработать стандарт содержания общественных туалетов и провести в них интернет предложил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис на заседании экспертного совета по формированию комфортной городской среды.
Такие работы могут быть выполнены в рамках реализации проекта «Умный город».
Это необходимо, прежде всего, для создания карт расположения общественных уборных для смартфонов.
"Интернет в туалет проводить надо, и туалеты приводить к стандартам, которым они должны соответствовать, — предложил он. — Давайте точно выработаем стандарт, норматив общественного туалета".
Состояние общественных туалетов осудила Надежда Косарева, глава Фонда «Институт экономики города».
Обратить внимание на эту проблему призвал и министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. «Стандарты эти надо вырабатывать», — согласился он.