Замминистра строительства предложил провести интернет в туалеты

Разработать стандарт содержания общественных туалетов и провести в них интернет предложил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис на заседании экспертного совета по формированию комфортной городской среды.

Такие работы могут быть выполнены в рамках реализации проекта «Умный город».

Это необходимо, прежде всего, для создания карт расположения общественных уборных для смартфонов.

"Интернет в туалет проводить надо, и туалеты приводить к стандартам, которым они должны соответствовать, — предложил он. — Давайте точно выработаем стандарт, норматив общественного туалета".

Состояние общественных туалетов осудила Надежда Косарева , глава Фонда «Институт экономики города».