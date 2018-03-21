Кушанашвили: «В самые решающие моменты сборная России будто накачана пентаталом натрия»

Своим мнением о сборной России в преддверии товарищеских матчей против команд Бразилии и Франции с порталом "Евро-Футбол.ру" поделился известный российский телеведущий и футбольный критик Отар Кушанашвили . Его слова приводит корреспондент нашего издания Кирилл Иванцов

— Джикия мне соотечественник (а может статься, и землячок, но это навряд: будь он мне землячок, не отказался бы выступать за сборную Грузии), но истина дороже: если сборная целой страны зависит от него и Васина, то, если я продолжу разговор о такой сборной со сколько-нибудь серьёзной рожей, то уничтожу себя репутационно.

Да, согласен, «я певец дребедени, лишних мыслей, ломаных линий», но я искренне считал, пока не увидел дату евойного дня рождения, что Раушу лет сорок, но потом я увидел, как он играет, услышал от него, что бундеслига не очень-то и отличается от РФПЛ, и что его самого близкого корефана зовут Рома Нойштедтер, и понял, что дела наши совсем плохи.

В этой сборной есть только несколько человек, к которым применима довлатовская референция «с его появлением день (читай: „жизнь“, „игра“ — Отар Кушанашвили) получал катализатор».

Акинфеев, Дзагоев, Головин, Смолов. Тут вот в чём штука: эта заметка не про то, как мне лучше других жанров удается глумливый гротеск, а в том, что наша сборная — это вообще не про естественный выход из группы, она — про «домашние стены», силу воли и кураж.

Нас больше ничего не спасёт, только кураж, сила воли и «стены».

По природе своей я, между прочим, ни разу не катастрофист, а вовсе даже пуленепробиваемый оптимист, но вы можете мне сказать, и сказать уверенно, что мы хоть кого-то сильнее из пробившихся на чемпионат мира?

Назовите, без «формата долгоиграющей истерики».

Вы только представьте Васина супротив Салаха; и мог ли ругмя ругаемый Васин предположить, что по нему будут так скучать, будто он Мальдини какой, а не тот парень, что оборону превращал в фарс. У парня, небось, ментальное обрушение, он, как и Джикия, поди, вырос в собственных глазах на полголовы.

Разумеется, я буду болеть за наших, но в последнем счёте игры с Бразилией и Францией НИЧЕГО не значат, решительно ничего.

В самые решающие моменты наши сами превращают мир в мир тотального метафизического неуюта (Уэльс, трагикомедия с передачей капитанской повязки, чёртов Капелло, Молдова). Будто накачанные пентаталом натрия.