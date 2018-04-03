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Месси сыграет с «Ромой»
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Месси сыграет с «Ромой» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с «Ромой» сообщил, что нападающий Лионель Месси сможет сыграть. Также наставник отметил, что полузащитник Серхио Бускетс, пропустивший две недели из-за повреждения, близок к возвращению в состав.
Напомним, ранее появилась информация, что Месси из-за проблемы с приводящими мышцами правого бедра может пропустить матч чемпионата Испании с «Севильей» (2:2) и игру с «Ромой». Несмотря на это, аргентинец принял участие в игре с «Севильей», выйдя на замену, и забил гол в концовке встречи.
​— Месси сыграет. Лионель чувствует себя лучше по сравнению с предыдущими днями. Бускетс вчера тренировался. Полагаю, сегодня-завтра он будет чувствовать себя еще лучше. Месси и Серхио являются нашими фундаментальными игроками", —цитирует Вальверде Football Italia.
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