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«Было интересно». Дзюба — о встрече со Слуцким и Лексаковым
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«Было интересно». Дзюба — о встрече со Слуцким и Лексаковым 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Форвард «Арсенала» Артем Дзюба в своем Инстаграме поблагодарил за проведение совместного мероприятия будущего тренера «Витесса» Леонида Слуцкого и технического директора РФС Андрея Лексакова.
21 марта в манеже "Спартака" в Сокольниках прошли товарищеские матчи между командами разных возрастов академии красно-белых и академии Слуцкого.
"Спасибо Андрею Владимировичу и Леониду Викторовичу за прекрасный день и вечер!" — написал футболист, добавив хэштег «Было интересно».
Спасибо Андрею Владимировичу и Леониду Викторовичу за прекрасный день и вечер! #былоинтересно🔝👍
Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 22 Мар 2018 в 4:29 PDT
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