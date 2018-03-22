«Было интересно». Дзюба — о встрече со Слуцким и Лексаковым

21 марта в манеже "Спартака" в Сокольниках прошли товарищеские матчи между командами разных возрастов академии красно-белых и академии Слуцкого.

"Спасибо Андрею Владимировичу и Леониду Викторовичу за прекрасный день и вечер!" — написал футболист, добавив хэштег «Было интересно».

Спасибо Андрею Владимировичу и Леониду Викторовичу за прекрасный день и вечер! #былоинтересно🔝👍

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 22 Мар 2018 в 4:29 PDT