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Слуцкий и Дзюба в гостях у «Спартака»
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Слуцкий и Дзюба в гостях у «Спартака» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Сегодня в манеже "Спартака" в Сокольниках прошли товарищеские матчи между командами разных возрастов академии красно-белых и академии Леонида Слуцкого. Из Волгограда приехали ребята от 2009 до 2005 годов рождения.
С балкона за играми наблюдали сам Слуцкий, а также его гости — технический директор РФС Андрей Лексаков и нападающий «Арсенала» Артем Дзюба, для которого этот манеж — родной, ведь форвард спартаковский воспитанник. В частности, нападающий тепло пообщался с трерами, которые работали с ним в детстве.
Вот пример диалога:
— Артем, ты что ли?
— Да, Саныч.
— Ты мне 40 кувырков должен, пошли на поле!, обнимая игрока, пошутил тренер.
В перерывах между матчами Слуцкий и Дзюба фотографировались с детьми и родителями. (Филипп ПАПЕНКОВ)
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