Слуцкий и Дзюба в гостях у «Спартака»

Сегодня в манеже "Спартака" в Сокольниках прошли товарищеские матчи между командами разных возрастов академии красно-белых и академии Леонида Слуцкого. Из Волгограда приехали ребята от 2009 до 2005 годов рождения. С балкона за играми наблюдали сам Слуцкий, а также его гости — технический директор РФС Андрей Лексаков и нападающий «Арсенала» Артем Дзюба , для которого этот манеж — родной, ведь форвард спартаковский воспитанник. В частности, нападающий тепло пообщался с трерами, которые работали с ним в детстве. Вот пример диалога: — Артем, ты что ли? — Да, Саныч. — Ты мне 40 кувырков должен, пошли на поле!, обнимая игрока, пошутил тренер. В перерывах между матчами Слуцкий и Дзюба фотографировались с детьми и родителями. ( Филипп ПАПЕНКОВ