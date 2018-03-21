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Хамшик успешно перенес операцию по удалению миндалин
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Хамшик успешно перенес операцию по удалению миндалин 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
В среду утром полузащитник «Наполи» и сборной Словакии Марек Хамшик прошел успешную тонзиллэктомию. Операция была сделана в одной из клиник Неаполя. Завтра словак будет выписан из больницы.
— За последние несколько месяцев у меня были проблемы со здоровьем. Врачи посоветовали удалить миндалины, — приводит слова Хамшика его официальный сайт. — Я должен был сделать операцию летом, но в итоге она прошла сегодня утром.
В нынешнем сезоне Хамшик провел 40 матчей за «Наполи», забил шесть голов и отдал две передачи.
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