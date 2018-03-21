Беленов за сухой матч с «Краснодаром» включен в команду недели 

Компания EA Sports представила 27-ю команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Натхо включен в команду недели FIFA 18 Специальную карточку с общим рейтингом 81 OVR (OVR — общий рейтинг игрока. Максимальный 99. — Прим. «СЭ») получил голкипер «Уфы» Александр Беленов. 31-летний россиянин сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче 23-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:0). Обычная карточка имеет рейтинг 76 OVR.
Полностью 27-я команда недели FIFA 18 выглядит следующим образом:
Основной состав — Фернандо Муслера (ВРТ, «Галатасарай», 84), Рауль Альбиооь (ЦЗ, «Наполи», 85), Хорхе Мере (ПЗ, «Кельн», 82), Джеймс Томкинс (ЦЗ, «Кристал Пэлас», 81), Тони Кроос (ЦП, "Реал", 92), Наби Кейта (ЦАП, «Лейпциг», 85), Желсон Мартинш (ПП, «Спортинг Л», 84), Мауро Икарди (ФРВ, «Интер», 89), Мохамед Салах (ПФА, «Ливерпуль», 91), Йосип Иличич (ЦН, «Аталанта», 85), Александер Мартинес (ФРВ, «Атланта Юнайтед», 84);
Запасные — Александр Беленов (ВРТ, «Уфа», 81), Жефферсон (ЛЗ, «Брага», 81), Хаким Зиеш (ЦП, «Аякс», 84), Уссем Ауар (ЦП, «Лион», 81), Исак Бельфодиль (ПФА, «Вердер», 81), Де Томас (ФРВ, «Райо Вальекано», 82), Дженк Тосун (ФРВ, «Эвертон», 83);
Резерв — Лойд Келли (ЛЗ, «Бристоль Сити», 67), Бесарт Бериша (ФРВ, «Мельбурн Виктори», 80), Лукас Хинтерзеер (ФРВ, «Бохум», 79), Георгий Квилитая (ФРВ, «Рапид», 78), Башким Кадрии (ФРВ, «Раннерс», 76).
Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 21.00 по московскому времени.