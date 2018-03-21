Беленов за сухой матч с «Краснодаром» включен в команду недели

Компания EA Sports представила 27-ю команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Натхо включен в команду недели FIFA 18 Специальную карточку с общим рейтингом 81 OVR (OVR — общий рейтинг игрока. Максимальный 99. — Прим. «СЭ») получил голкипер «Уфы» Александр Беленов . 31-летний россиянин сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче 23-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:0). Обычная карточка имеет рейтинг 76 OVR.

Полностью 27-я команда недели FIFA 18 выглядит следующим образом:

Резерв — Лойд Келли (ЛЗ, «Бристоль Сити», 67), Бесарт Бериша (ФРВ, «Мельбурн Виктори», 80), Лукас Хинтерзеер (ФРВ, «Бохум», 79), Георгий Квилитая (ФРВ, «Рапид», 78), Башким Кадрии (ФРВ, «Раннерс», 76).

Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 21.00 по московскому времени.