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Кузнецов принял участие в тренировке и может сыграть с «Детройтом»
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Кузнецов принял участие в тренировке и может сыграть с «Детройтом» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов принял участие в утренней опциональной тренировке, информирует Washington Post. Вероятно, что игрок отправится вместе с командой на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта». Россиянин получил травму верхней части тела в игре с «Айлендерс» (6:3).
Ранее сообщалось, что повреждение Кузнецова не носит серьезный характер и, скорее всего, он вернется на лед через несколько дней. В текущем сезоне Кузнецов сыграл в 71 матчей регулярного чемпионата и набрал 71 (21+50) очко.
Caps have an optional practice this morning. Evgeny Kuznetsov is participating. This means he’ll probably travel with the team to Detroit, which is what Trotz has already said he expects.
— Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) 21 марта 2018 г.
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