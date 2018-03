Кузнецов принял участие в тренировке и может сыграть с «Детройтом»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов принял участие в утренней опциональной тренировке, информирует Washington Post . Вероятно, что игрок отправится вместе с командой на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта». Россиянин получил травму верхней части тела в игре с «Айлендерс» (6:3).

Ранее сообщалось, что повреждение Кузнецова не носит серьезный характер и, скорее всего, он вернется на лед через несколько дней. В текущем сезоне Кузнецов сыграл в 71 матчей регулярного чемпионата и набрал 71 (21+50) очко.

Caps have an optional practice this morning. Evgeny Kuznetsov is participating. This means he’ll probably travel with the team to Detroit, which is what Trotz has already said he expects.

— Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) 21 марта 2018 г.