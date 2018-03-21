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Воспитанницы «Неоткрытых островов» из Митина завоевали четыре медали на соревнованиях по гимнастике
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Воспитанницы «Неоткрытых островов» из Митина завоевали четыре медали на соревнованиях по гимнастике 

Управа района Митино 4 часа назад
Фото: Управа района Митино
На городских соревнованиях школьной спортивной лиги по художественной гимнастике «Танцевальная рапсодия» воспитанницы Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» Митина завоевали четыре медали.
Как рассказала представитель ГБОУДО Анфиса Кудрявцева, золото завоевала Анастасия Клименко, второе место заняла Александра Стефан, два третьих места у Ульяны Савицкой и Дарьи Федотовой.
Соревнования школьной спортивной лиги по художественной гимнастике, напомним, проводятся департаментом образования совместно с международной академией спорта Ирины Винер в рамках проекта «Звездные дети» в два этапа. В январе этого года прошел первый этап «Кукла», где гимнастки «Неоткрытых островов» завоевали три медали. (ср)
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