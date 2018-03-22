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AIBA будет выделять национальным федерациям 1 млн швейцарских франков в рамках программы «Разнообразие в боксе»
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AIBA будет выделять национальным федерациям 1 млн швейцарских франков в рамках программы «Разнообразие в боксе» 

RT на русском 1 час назад
Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) запустила новую программу «Разнообразие в боксе» для всех 203 национальных федераций. В рамках программы «Разнообразие в боксе» AIBA будет выделять 1 млн швейцарских франков на нужды национальных федераций. Прчём в первый год бюджет программы будет увеличен до 1,2 млн швейцарских франков.
Начиная с апреля 2018 года, каждая национальная федерация бокса сможет подать заявку в AIBA на получение финансовой помощи по самым различным направлениям.
«Нужно отметить, что программа «Разнообразие в боксе» является лишь первой из целого ряда инициатив, которые будут запущены в ближайшие месяцы, и, как в случае с другими нашими новыми программами, она будет продолжаться в течение многих лет», — заявил временный президент AIBA Гафур Рахимов.
Ранее стали известны лауреаты премии «Легенда бокса».
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