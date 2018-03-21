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AIBA выделит более 1,2 млн долларов национальным федерациям на развитие бокса в 2018 году
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AIBA выделит более 1,2 млн долларов национальным федерациям на развитие бокса в 2018 году 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Международная ассоциация бокса (AIBA) выделит более 1,2 млн швейцарских франков (более 1,2 млн долларов) национальным федерациям на развитие вида спорта в 2018 году. Об этом говорится в заявлении AIBA, которое поступило в распоряжение ТАСС.
"Согласно новой программе «Разнообразие в боксе» AIBA будет ежегодно будет выдавать 1 миллион швейцарских франков для использования национальными федерациями в различных проектах через Конфедерацию, — говорится в сообщении. — В течение первого года, чтобы обеспечить эффективный подъем, поддержка будет дополнительно увеличена до 1,2 млн швейцарских франков. Начиная с апреля все национальные боксерские федерации могут подать заявку на финансирование, отправив заявки в конфедерации AIBA, которые будут рассматривать и принимать окончательные решения. Программа будет в основном поддерживать инициативы, ориентированные на эффективное управление и организационной этики в национальных федерациях, а также развития молодежного и женского бокса".
"Вся финансовая поддержка будет тщательно контролироваться AIBA с полным раскрытием всех распределения и строгой отчетности", — отмечается в тексте заявления.
В настоящий момент Международный олимпийский комитет (МОК) проводит расследование в отношении AIBA, которое началось еще после Олимпийских игр 2016 года в связи с неудовлетворительным судейством поединков.
Бывший глава AIBA Чинг Куо Ву подал в отставку, организацией в настоящее время руководит Гафур Рахимов.
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