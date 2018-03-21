Опубликовано видео нападения местных жителей на главу Волоколамского района

В сети появилось видео, на котором главу Волоколамского района Евгения Гаврилова возле больницы, где лежат дети после отравления, пытаются побить местные жители.

Ролик опубликован на YouTube (осторожно, содержит нецензурную брань). На видео люди из толпы хватают Гаврилова за руки, толкают его и теснят к больнице, после чего главу района уводят под аплодисменты и свист.

Ранее стало известно, что жители призывали уволить со своей должности главу Волоколамского района Евгения Гаврилова и губернатора Московской области Андрея Воробьева

Ранее в среду был озвучен уровень загрязнения воздуха в Волоколамске. До этого министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков заявил, что всего за медицинской помощью в Волоколамске обратились 57 человек.

Изначально сообщалось, что в подмосковном Волоколамске госпитализированы порядка 30 учеников одной из местных школ. Предположительно, причиной стал сильный выброс сероводорода на свалке «Ядрово».