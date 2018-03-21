Пантомимщики открыли игровой сезон — 2018!

В окружном центре состоялся весенний турнир по пантомимическим играм среди учащейся и работающей молодежи города. В первом турнире серии игр 2018 года приняло участие 15 команд окружной столицы.

Программа турнира состояла из 4-х конкурсных заданий: блиц, ассоциация, конкурс капитанов, немые клипы. В капитанском конкурсе лидеры команд изображали киногероев, таких как Зорро, Халк и Шурик. В финальном испытании участники показывали немые клипы на песни современной эстрады. По словам участников, это был самый сложный конкурс и в тоже время самый смешной.

По итогам турнира лучшим пантомимщиком стал Богдан Зиганшин, ученик средней общеобразовательной школы №1 им. Созонова Ю. Г., лучшей пантомимщицей — Елизавета Лебедева, ученица средней общеобразовательной школы №3.

Победителем среди всех команд, набрав наибольшее количество баллов, признана команда студентов «M&M’s» Югорского Государственного Университета. Второе место заняла сборная работающей молодежи «Новички», третье место досталось команде «Так, Блэт», также представляющую работающую молодежь города. В уже традиционной номинации «Приз зрительских симпатий» награждена еще одна сборная работающей молодежи — команда «3+2».

Екатерина Азанова, руководитель и ведущая проекта рассказала о ближайших планах: «В 2018 году у нас много новшеств. Так, например, зимний турнир (финальный) будет открытым. Это значит, что в нем примут участие пантомимщики из других городов. Уже дали предварительное согласие ребята из Нижневартовска, Пыть-Яха и Челябинской области».

Напомним, что организаторами проекта являются Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр».