Скрытая камера запечатлела на видео семейство лосей в башкирском заказнике

В заказнике республики Башкортостан лосиха с двумя лосятами пришли полакомиться специальной минеральной подкормкой, и попали в объектив фотоловушки. Об этом сообщило издание Mkset.ru.

Как пояснили в Дирекции по особо охраняемым природным территориям в Республики Башкортостан, лоси довольно часто посещают солонцы, которые инспекторы установили в заказниках. По словам специалистов, минеральная подкормка обязательно должна присутствовать в рационе копытных животных, особенно во время развития рогов и росте костей подрастающего молодняка.

Такие фотоловушки дают специалистам уникальную возможность следить за питанием животных, а также быть уверенным в том, что они находятся в безопасности.

В Сети разместили ролик, где возле города Ессентуки Ставропольского края к оживленной трассе вышли три оленя. Видео с происшествием выложили в соцсеть Instagram в одной из местных групп.