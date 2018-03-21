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Скрытая камера запечатлела на видео семейство лосей в башкирском заказнике
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Скрытая камера запечатлела на видео семейство лосей в башкирском заказнике 

360tv.ru 4 часа назад
В заказнике республики Башкортостан лосиха с двумя лосятами пришли полакомиться специальной минеральной подкормкой, и попали в объектив фотоловушки. Об этом сообщило издание Mkset.ru.
Как пояснили в Дирекции по особо охраняемым природным территориям в Республики Башкортостан, лоси довольно часто посещают солонцы, которые инспекторы установили в заказниках. По словам специалистов, минеральная подкормка обязательно должна присутствовать в рационе копытных животных, особенно во время развития рогов и росте костей подрастающего молодняка.
Такие фотоловушки дают специалистам уникальную возможность следить за питанием животных, а также быть уверенным в том, что они находятся в безопасности.
В Сети разместили ролик, где возле города Ессентуки Ставропольского края к оживленной трассе вышли три оленя. Видео с происшествием выложили в соцсеть Instagram в одной из местных групп.
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