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В отреставрированном здании волгоградского ГДЮЦа продадут билеты на Чемпионат мира
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В отреставрированном здании волгоградского ГДЮЦа продадут билеты на Чемпионат мира 

v1.ru 4 часа назад
Фото: v1.ru
Холл первого этажа в отреставрированном детско — юношеского центра на время Чемпионата мира отдадут под билетный центр.
— В ТЦ «Европа Сити молл» уже открылся центр выдачи паспортов болельщиков. В интерактивом музее «Россия — моя история» будет работать пресс — центр для журналистов, — прокомментировали в Оргкомитете по подготовке города к Чемпионату мира.
Директор ГДЮЦа Татьяна Минина уверена, что болельщики, которые в последний момент вспомнили о билетах на Чемпионат мира, никак не помешают детям и педагогам.
— Для билетного центра будет открыт отдельный вход. Ученики ГДЮЦа не будут пересекаться с горожанами, которые захотят купить билет, — уверена Татьяна Минина.
К Чемпионату мира в детско — юношеском центре откроется и центр гостеприимства для туристов. В холле отреставрированного здания должны располагаться дополнительные полезные сервисы — инфостойки или интерактивный экран с информацией о работе общественного транспорта, о месторасположении мест продажи и пополнения счета транспортных карт «Волна», и так далее. Здесь же гости города смогут получить услуги переводчика, а также узнать о том, какие предложения о размещении приезжих действуют в гостиницах города. В начале февраля в ТРЦ Европа сити Молл открылся первый и пока единственный центр выдачи паспортов болельщиков, без которых фанаты футбола не пройдут дальше рамок металлодетектора. Ламинированная карта, которая на время Чемпионата мира станет чуть ли не главным документом болельщиков, даст право и на бесплатный проезд в общественном транспорте.
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