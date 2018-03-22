Заговор молчания: мэрия и УГМК отказались брать на себя ответственность за последствия взрыва башни

Жители Екатеринбурга обеспокоены предстоящим взрывом телебашни, который намечен на утро 24 марта. Горожане задаются вопросами, что делать, если что-то пойдёт не так? К кому обращаться за возмещением ущерба, если в доме, стоящем рядом, выбьет стёкла? А если в кого-то прилетит осколок, как быстро будет оказана медицинская помощь? А вдруг башня упадёт на расположенные рядом строения? Кто будет отвечать, если обрушится метро?

До сноса башни два дня, но екатеринбуржцы до сих пор не получили ответы на эти вопросы. В объявлениях, которые развесили на близлежащих домах, жителям рекомендуют не подходить к окнам, не находиться в квадрате улиц Куйбышева — Розы Люксембург — Декабристов — 8 Марта, а также убрать из этого периметра весь транспорт.

Ясно одно, что если вдруг что-то пойдёт не по сценарию, то расхлебывать всё это придётся администрации Екатеринбурга. Однако в пресс-службе мэрии от всей этой истории с башней открещиваются, отправляя в компанию РВС, которая по заказу УГМК занимается сносом башни.

В пресс-службе УГМК Е1.RU уточнили, что если что-то пойдёт не так, то вся ответственность за произошедшее ляжет на РВС.

В самой подрядной компании неохотно идут на общение с журналистами. Конкретного плана действий на случай, если что-то пойдёт не так, там не называют. Там вообще уверяют, что непредвиденные ситуации во время демонтажа башни просто невозможны. При этом на всякий случай на месте будет дежурить экипаж спасения, в который входит в том числе и медик.

— Если в пресс-службе УГМК сказали, что мы несём ответственность — значит, это так, — рассказал Е1.RU начальник службы безопасности РВС Михаил Емельяненко. — У нас есть договор, мы работаем согласно договору. На сайте нашей компании указаны телефоны, адреса почты (8-800-2222-380, +7 (3519) 24-55-80, zaorvs@yandex.ru, zaorvs@mgn.ru, — Прим. ред.) по которым в случае чего пострадавшие могут обратиться.

Ранее мы публиковали график перекрытия улиц, который установила городская администрация. В день взрыва в городе частично не будет работать метро.

Башню решили снести ради ледовой арены для ХК «Автомобилист», которую собирается построить здесь УГМК. Снос башни вызвал недовольство у многих горожан, учёных и архитекторов. Последние даже предложили Козицыну «золотой» квартал в центре за её спасение.

Сегодня в 19:00 горожане соберутся у цирка, чтобы «обнять» телебашню, которую они хотят защитить. Общественники также пытались согласовать проведение пикетов за день до взрыва башни, но им отказали.

Кстати, чтобы башня осталась в памяти горожан, мы вместе с хорошей типографией #Гудпринт выпустили футболки с оригинальным принтом. Мы сравнили башню с позвоночником человека — основой всего организма. И несколько футболок разыграем среди читателей. Купить футболки можно здесь.