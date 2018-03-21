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Жителям домов у телебашни назвали границы оцепления и время сноса вышки с точностью до минуты
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Жителям домов у телебашни назвали границы оцепления и время сноса вышки с точностью до минуты 

e1.ru 4 часа назад
Фото: e1.ru
В комплексе «Артек» появились объявления о точном времени сноса телебашни, сигнальных сиренах, которые предупредят людей, а также об улицах, которые будут оцеплены в момент сноса.
Оповещения делались по информации АО «РВС» — компании, которая выступает подрядчиком работ по сносу. В распоряжении жителей даже появился телефон отвечающего за безопасность специалиста РВС, которому можно задать интересующие вопросы. По данному телефону Е1.RU подтвердили готовность отвечать на вопросы и информацию о перекрытиях.
Первый сигнал, согласно объявлению, прозвучит в 8:30, а перед взрывом в 9 будет ещё два сигнала. Оцепить предполагается улицы 8 Марта, Куйбышева, Розы Люксембург и Декабристов. Машины посоветовали оставлять вне этого периметра.
Снос башни готовят на 24 марта. Ранее мы публиковали график перекрытия улиц, который установила городская администрация. На месте башни УГМК собирается строить ледовую арену для ХК «Автомобилист». Завтра в 19:00 горожане соберутся у цирка, чтобы обнять телебашню, которую они хотят защитить.
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