Жителям домов у телебашни назвали границы оцепления и время сноса вышки с точностью до минуты

В комплексе «Артек» появились объявления о точном времени сноса телебашни, сигнальных сиренах, которые предупредят людей, а также об улицах, которые будут оцеплены в момент сноса.

Оповещения делались по информации АО «РВС» — компании, которая выступает подрядчиком работ по сносу. В распоряжении жителей даже появился телефон отвечающего за безопасность специалиста РВС, которому можно задать интересующие вопросы. По данному телефону Е1.RU подтвердили готовность отвечать на вопросы и информацию о перекрытиях.

Первый сигнал, согласно объявлению, прозвучит в 8:30, а перед взрывом в 9 будет ещё два сигнала. Оцепить предполагается улицы 8 Марта, Куйбышева, Розы Люксембург и Декабристов. Машины посоветовали оставлять вне этого периметра.