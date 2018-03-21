Мундиаль в Москве: что предложит столица спортивным туристам

C 14 июня по 15 июля 2018 года наша страна будет впервые будет принимать Чемпионат мира по футболу. Мундиаль пройдет в 11 городах по всей России, а открытие чемпионата, один из полуфиналов и финал состоятся в Москве на обновленном стадионе «Лужники».

Глобальная реконструкция главной спортивной арены страны длилась без малого пять лет. За это время столичные власти модернизировали и построили 45 объектов Олимпийского комплекса «Лужники»: среди них — Центр художественной гимнастики, многофункциональный плавательный бассейн, ледовая арена и другие.

При обновлении «Лужников» удалось справиться с главной проектной задачей: сохранить исторический фасад стадиона, который является одной из достопримечательностей Москвы.

В результате амбициозного проекта городских властей «Лужники» заняли первое место в ежегодном конкурсе на звание лучшей спортивной арены мира от авторитетного английского портала StadiumDB.com.

Кроме того, основная арена мундиаля получила сертификат по стандарту BREEAM Bespoke — самому популярному в Европе методу экологической оценки зданий. Сертификат подтвердил «зеленый» стандарт строительства стадиона: «Лужники» вошли в список мировых объектов-лидеров по показателям энергоэффективности, качеству инженерных систем, качеству проектирования и строительства.

По заявлению московских властей, после глобальной реконструкции стадион «Лужники» полностью готов к принятию матчей грядущего чемпионата. Более того, на территории «Лужников» идет работа по завершению не связанных с мундиалем объектов: «Олимпийский комплекс будет востребован не только в рамках чемпионата мира по футболу, но и после — как крупнейший спорткластер», — отмечал ранее глава Стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин

Наряду с «Лужниками» ряд матчей мундиаля в столице будет принимать «Открытие Арена». У стадиона уже есть опыт проведения крупных спортивных мероприятий: в минувшем году здесь прошел Кубок конфедераций.

«Открытие Арена» — стадион-хамелеон: его главной отличительной чертой является уникальный внешний вид, позволяющий менять цветовую гамму фасада в зависимости от того, какая команда играет на арене. Так, в дни матчей «Спартака» знаменитая «кольчуга» стадиона становится красно-белой, а в дни матчей сборной принимает цвета российского триколора.

После завершения ЧМ-2018 вокруг стадиона вырастет новый жилой микрорайон, напоминают в столичном Стройкомплексе.

Отдельно стоит отметить и транспортную доступность главных спортивных объектов грядущего мундиаля. Более двух лет назад у «Лужников» открыли одноименную станцию Московского центрального кольца: удобный переход на станцию метро «Спортивная» Сокольнической линии, уже привычный москвичам, облегчит маршруты и спортивным туристам.

А открытый накануне первый участок Большой кольцевой линии столичного метрополитена дал возможность удобно добираться и до одной из тренировочных площадок чемпионата: станция метро «ЦСКА» ведет прямиком к домашнему стадиону «армейцев» — к «ВЭБ Арене».