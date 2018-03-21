Экс-глава Калининграда: Мы выполнили все обязательства перед FIFA

Александр Ярошук рассказал, что Калининград выполнил все обязательства, которые должны были выполнить для подготовки к проведению ЧМ-2018.

«Мне всегда в трудных ситуациях помогала «Единая Россия» . Конечно, я не мог не пойти на третий срок, потому что впереди были выборы президента, что очень важно. И на мне лично были обязательства перед ФИФА, по обустройству тех объектов, где мы были заказчиками. Все объекты, за которые отвечал город-выполнены. Сданы в хорошем качестве», — рассказал калининградским «Вестям» экс-мэр.

Он также добавил, что Калининградская область одна из первых закончила подготовку к мировому футбольному турниру.

«Мы это сделали одни из первых в России. Я имею в виду среди тех городов, которые принимают чемпионат мира по футболу. И сейчас, с чистой совестью и с полной ответственностью перехожу на другую работу», — подчеркнул Александр Ярошук..