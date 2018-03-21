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Летчик сумел избежать гибели, запустив двигатель в пикировании
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Летчик сумел избежать гибели, запустив двигатель в пикировании 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Мотор «ожил», когда самолет был всего в нескольких метрах от земли.
Пилот американского спортивного самолета сумел запустить мотор, заглохший в полете, благодаря чему избежал гибели. Видео инцидента опубликовал сайт газеты Daily Mail.
26-летний пилот-любитель Чад Барбер пилотировал поршневой биплан Pitts Plane в окрестностях города Корал-Спрингс во Флориде. На записи с нашлемной камеры видно, как Барбер выполнил «петлю Нестерова» и «бочку», после чего перевел самолет в набор высоты. В этот момент мотор биплана заглох.
Пилот сделал три попытки запустить двигатель, направив самолет в пике. Две из них оказались безуспешными, а мотор заработал только когда столкновение с землей казалось неминуемым.
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