Летчик сумел избежать гибели, запустив двигатель в пикировании

Мотор «ожил», когда самолет был всего в нескольких метрах от земли.

Пилот американского спортивного самолета сумел запустить мотор, заглохший в полете, благодаря чему избежал гибели. Видео инцидента опубликовал сайт газеты Daily Mail.

26-летний пилот-любитель Чад Барбер пилотировал поршневой биплан Pitts Plane в окрестностях города Корал-Спрингс во Флориде. На записи с нашлемной камеры видно, как Барбер выполнил «петлю Нестерова» и «бочку», после чего перевел самолет в набор высоты. В этот момент мотор биплана заглох.

Пилот сделал три попытки запустить двигатель, направив самолет в пике. Две из них оказались безуспешными, а мотор заработал только когда столкновение с землей казалось неминуемым.