Асенсио объяснил, почему Зидан не доверял ему в начале сезона 

«Челси» готов заплатить за трансфер Асенсио 135 млн евро
Испанец не согласился с мнением журналистов, что наставник «сливочных» несправедливо обошелся с ним на старте сезона, усадив на скамейку запасных.
"Нет, несправедливо — это не самое подходящее слово в этой ситуации. Зидан поступил так из-за проблем команды. Я оставался в запасе по своей вине.
Когда тренер выпускал меня на последние минуты матча, я старался сделать все. В такие моменты нужно быть сильным психологически. После этого "Реал" стал лучше играть в атаке, а я обрел уверенность", — цитирует Асенсио FourFourTwo со ссылкой на El Larguero.