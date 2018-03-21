Ещё
Асенсио объяснил, почему Зидан не доверял ему в начале сезона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Асенсио объяснил, почему Зидан не доверял ему в начале сезона 

Советский спорт 3 часа назад
«Челси» готов заплатить за трансфер Асенсио 135 млн евро
Испанец не согласился с мнением журналистов, что наставник «сливочных» несправедливо обошелся с ним на старте сезона, усадив на скамейку запасных.
"Нет, несправедливо — это не самое подходящее слово в этой ситуации. Зидан поступил так из-за проблем команды. Я оставался в запасе по своей вине.
Когда тренер выпускал меня на последние минуты матча, я старался сделать все. В такие моменты нужно быть сильным психологически. После этого "Реал" стал лучше играть в атаке, а я обрел уверенность", — цитирует Асенсио FourFourTwo со ссылкой на El Larguero.
Советский спорт: последние новости
Игуаин мог завершить карьеру в 2016 году из-за болезни матери Сергей Кирьяков: Черышев - хорошая замена Кокорину Рафаил Ишматов: Кравцова уже можно назвать главным открытием плей-офф
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию лишат всех международных соревнований26
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке63
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA назвало два последних условия для России24
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018399
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение