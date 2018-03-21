Асенсио объяснил, почему Зидан не доверял ему в начале сезона

«Челси» готов заплатить за трансфер Асенсио 135 млн евро

Испанец не согласился с мнением журналистов, что наставник «сливочных» несправедливо обошелся с ним на старте сезона, усадив на скамейку запасных.

"Нет, несправедливо — это не самое подходящее слово в этой ситуации. Зидан поступил так из-за проблем команды. Я оставался в запасе по своей вине.