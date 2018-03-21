Андрей Николишин: В финале Запада все равно будут СКА и ЦСКА. Это объективно

В свое время Андрей Николишин выступал за разные клубы КХЛ, в том числе — СКА и ЦСКА. Затем работал главным тренером «Трактора» и «Амура» . Поэтому и нынешние битвы в плей-офф ему весьма близки и интересны, как хоккейному спецу.

— Конечно, на Западе у «Йокерита» и «Локомотива» тоже есть шансы. Но ЦСКА и СКА сильнее и по комплектации, и по уровню, и по всему остальному, — считает Николишин. — Возьмите любые статистические выкладки. Хоть по игровым показателям, хоть по формированию состава, и они это подтвердят. Но хоккей — это игра и в ней возможно все. К примеру, «Йокерит» — очень самобытная команда со своим стилем и пониманием игры. А в «Локомотиве» выступает очень много своих воспитанников. За ярославцев боевой плей-оффный опыт, крепкие традиции. Поэтому серии на Западе сложные для всех четырех команд. Голов, правда, маловато. Но борьба на льду нешуточная.

— Драк больше, чем заброшенных шайб, это точно. — Так ведь понятно, что никто уступать не хочет. И ярославцы готовы доказать, что способны биться с лидерами на равных. Но я думаю, что в финале конференции встретятся СКА и ЦСКА. Это логично.

— А недавняя Олимпиада — разве не помеха для настроя московских и питерских армейцев? — Это уже вопрос профессионализма. Есть конкретный сезон. И турниры, в которых ты принимаешь участие. Выиграли, порадовались — хорошо. Но задачи на чемпионат КХЛ никто не отменял. Да и потом, не все же игроки СКА и ЦСКА попали на Олимпиаду. Кто-то остался в Москве. В первых раундах они должны взять на себя бремя лидерства. Я тут для армейцев проблем не вижу. Скамейка у обоих клубов длинная.

«Че ты пыхтишь?!» Некрасивый срыв Зинэтулы Билялетдинова на журналиста (видео)

— Что скажете о Востоке, который вам, как тренеру, ближе? Там лидеры все те же — «Ак Барс» и «Магнитка»? — Для меня серия уфимцев с челябинцами не менее интересна! С учетом того, что «Трактор» очень сильно играет в обороне, там надежный вратарь. Отсюда и форварды раскрепощаются, могут импровизировать. Молодая звездочка там подрастает в лице Кравцова. И хорошо, что ему дают играть, что Анвар Гатиятулин привлекает в состав своих воспитанников. Хотя «Салават» при этом доминирует, создает больше моментов, чаще бросает по воротам. «Юлаевцы» в более зрелищный хоккей играют. Подбор мастеров это позволяет.

Ну а битвы «Магнитки» с «Ак Барсом» — это классика плей-офф. Две опытных клуба. У «Металлурга» опять же очень сильная вратарская линия. А Казань славится тем, что там командой уже много лет руководит Зинэтула Билялетдинов . К него была возможность выстроить там целую хоккейную систему. И она видна в игре «барсов». Это ведь вообще самый стабильный клуб КХЛ. Он всегда на виду. И у казанцев на каждого соперника есть свой рисунок игры.

— Недавно и Билялетдинов на журналиста на пресс-конференции сорвался: «Ты чего пыхтишь?». Значит, нервничает. А вообще пресса может тренера вывести из себя? — Да запросто. Тренеров очень раздражает некомпетентность людей, которые задают вопросы. Это самое неприятное. И я тоже с этим на пресс–конференциях сталкивался. Люди мало того, что не понимают игру, они ее еще и не смотрят. Начинают словно с чужих слов говорить. А любой тренер хочет профессионального отношения к своей работе. И после матча он ждет нормального умного диалога, а не провокаций. А когда этого нет — любой может сорваться. Так что я Билялетдинова не осуждаю.