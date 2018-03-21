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Полуголый «мажор» прокатился по Москве на крыше Bentley
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Полуголый «мажор» прокатился по Москве на крыше Bentley 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
В соцсетях появилось видео с полуголым молодым человеком, прокатившемся по Москве на крыше автомобиля Bentley.
«Наш человек уверенно и красиво двигается по столице на крыше серебристого Bentley», — говорится в описании видео, опубликованного в Instagram-сообществе majorka_777_ («Золотая молодежь столицы»).
Пользователи соцсети не оценили поступок молодого человека. «И в чем тут понт? Мозги по ходу отморожены уже все», — написал pavel473. «По МКАДу бы так проехал?» — задался вопросом blonde2809.
В интернете регулярно появляются видео с «мажорами», устраивающими провокационные заезды. В декабре в сети появилось видео дрифтующего возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге автомобиля. В ноябре на странице сообщества Rich Russian Kids в Instagram появилось видео, на котором запечатлено, как «мажор» устроил заезд с медведем в салоне авто.
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