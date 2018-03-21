Полуголый «мажор» прокатился по Москве на крыше Bentley

В соцсетях появилось видео с полуголым молодым человеком, прокатившемся по Москве на крыше автомобиля Bentley.

«Наш человек уверенно и красиво двигается по столице на крыше серебристого Bentley», — говорится в описании видео, опубликованного в Instagram-сообществе majorka_777_ («Золотая молодежь столицы»).

Пользователи соцсети не оценили поступок молодого человека. «И в чем тут понт? Мозги по ходу отморожены уже все», — написал pavel473. «По МКАДу бы так проехал?» — задался вопросом blonde2809.

В интернете регулярно появляются видео с «мажорами», устраивающими провокационные заезды. В декабре в сети появилось видео дрифтующего возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге автомобиля. В ноябре на странице сообщества Rich Russian Kids в Instagram появилось видео, на котором запечатлено, как «мажор» устроил заезд с медведем в салоне авто.