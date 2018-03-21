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Мостовой: зарплаты футболистов можно направить на развитие детского футбола
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Мостовой: зарплаты футболистов можно направить на развитие детского футбола 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой предложил направить зарплаты игроков Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) на развитие детского и юношеского футбола. Его слова приводит НСН.
"Другие футболисты недалеко от такой суммы получают. Это беспредел. Эти деньги можно направить на развитие детского и юношеского футбола. Пока в футболе крутятся такие деньги, ничего с этим не сделать. Другое дело, что футбола, как такового нет. Он не совсем такой большой, красивый и высокий", — заявил Мостовой.
Ранее по итогам рейтинга зарплат игроков РФПЛ стало известно имя самого высокооплачиваемого российского футболиста.
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