Мостовой: зарплаты футболистов можно направить на развитие детского футбола

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой предложил направить зарплаты игроков Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) на развитие детского и юношеского футбола. Его слова приводит НСН.

"Другие футболисты недалеко от такой суммы получают. Это беспредел. Эти деньги можно направить на развитие детского и юношеского футбола. Пока в футболе крутятся такие деньги, ничего с этим не сделать. Другое дело, что футбола, как такового нет. Он не совсем такой большой, красивый и высокий", — заявил Мостовой.

Ранее по итогам рейтинга зарплат игроков РФПЛ стало известно имя самого высокооплачиваемого российского футболиста.