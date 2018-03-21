Джонсон: будет неправильно наказывать спортсменов и фанатов бойкотом

Глава Министерства иностранных дел ( МИД ) Великобритании Борис Джонсон заявил, что бойкот чемпионата мира по футболу в России будет неправильным по отношению к болельщикам и фанатам. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Будет неправильно наказывать спортсменов и фанатов, будет очень жаль. Нам нужны срочные переговоры с Россией о том, как они подготовились к турниру в том, что касается вопроса безопасности", — приводит слова чиновника The Independent

Ранее в МИДе России прокомментировали сравнение Джонсона чемпионата мира по футболу в России и Олимпиады-1936.