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Джонсон: будет неправильно наказывать спортсменов и фанатов бойкотом
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Джонсон: будет неправильно наказывать спортсменов и фанатов бойкотом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании Борис Джонсон заявил, что бойкот чемпионата мира по футболу в России будет неправильным по отношению к болельщикам и фанатам. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Будет неправильно наказывать спортсменов и фанатов, будет очень жаль. Нам нужны срочные переговоры с Россией о том, как они подготовились к турниру в том, что касается вопроса безопасности", — приводит слова чиновника The Independent.
Ранее в МИДе России прокомментировали сравнение Джонсона чемпионата мира по футболу в России и Олимпиады-1936.
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