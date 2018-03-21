Джонсон рассказал о большой проделанной работе с полицией РФ при подготовке к ЧМ-2018 

ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон рассказал о большой проделанной работе с российской полицией при подготовке к чемпионату мира по футболу.
"За последние несколько месяцев была проделана большая работа с российской полицией, чтобы постараться наладить координацию", — сказал он на заседании парламентского комитета по иностранным делам. «Я хочу услышать от России, как они намереваются позаботиться о гражданах Великобритании, которые приедут на чемпионат мира», — добавил британский дипломат.
По данным Джонсона, на данный момент от английских болельщиков поступило 24 тыс. заявок посетить чемпионат мира в России, в то время как четыре года назад в ходе подготовки к мировому первенству в Бразилии их было около 95 тыс.
Матчи чемпионата мира в России пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Англия попала в группу G вместе со сборными Бельгии, Панамы и Туниса.
Тереза Мэй ранее объявила о том, что члены британского правительства и королевской семьи не посетят чемпионат в связи с ситуацией с отравлением в английском Солсбери 4 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.