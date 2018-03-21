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Челябинцев удивил поступок странной женщины
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Челябинцев удивил поступок странной женщины 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Странный поступок челябинки возмутил жителей Челябинка.
Женщина бросила венок в пламя вечного огня. Поступок челябинки попал на видео случайного очевидца и разлетелся по Сети.
Челябинцы активно обсуждают поступок женщины. Большая часть пользователей Интернета сходится во мнении, что женщине в себе, возможно, что она психически нездорова.
По видео видно, что заметив интерес прохожих странная женщина поспешила уйти. Венок, брошенный в огонь не пострадал. До пламени венок не долетел. Бдительные прохожие быстро вернули венок на место.
В пресс-службе МВД по Челябинску ситуацию не комментируют, ссылаясь на то, что о случившемся узнали из СМИ.
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