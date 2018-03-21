Челябинцев удивил поступок странной женщины 

Странный поступок челябинки возмутил жителей Челябинка.
Женщина бросила венок в пламя вечного огня. Поступок челябинки попал на видео случайного очевидца и разлетелся по Сети.
Челябинцы активно обсуждают поступок женщины. Большая часть пользователей Интернета сходится во мнении, что женщине в себе, возможно, что она психически нездорова.
По видео видно, что заметив интерес прохожих странная женщина поспешила уйти. Венок, брошенный в огонь не пострадал. До пламени венок не долетел. Бдительные прохожие быстро вернули венок на место.
В пресс-службе МВД по Челябинску ситуацию не комментируют, ссылаясь на то, что о случившемся узнали из СМИ.