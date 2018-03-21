Видео с чёрными от угля волнами шокировало приморцев

Его записали на берегу бухты Врангель.

Инстаграм-паблик dps.control опубликовал видео, записанное, как утверждается, в районе микрорайона Врангель Находкинского городского округа на берегу одноименной бухты. «Тут такая прелесть. Чёрное море», — говорится за кадром. Когда была сделана запись, в описании не уточняется.

Публикация от ДПС-Контроль. Владивосток. (@dps.control)

21 Мар 2018 в 2:02 PDT Ранее стало известно, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко подписал соглашения с восемью стивидорными компаниями Находки о поэтапном прекращении перевалки угля открытым способом.

Также предметом соглашений стало применение на постоянной основе комплекса эффективных мер по предотвращению загрязнения воздуха как в черте города, так и в акватории бухты Врангель, а также созданию системы локального сбора и очистки канализационных стоков.