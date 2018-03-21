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Видео с чёрными от угля волнами шокировало приморцев
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Видео с чёрными от угля волнами шокировало приморцев 

Prim.News 3 часа назад
Его записали на берегу бухты Врангель.
Инстаграм-паблик dps.control опубликовал видео, записанное, как утверждается, в районе микрорайона Врангель Находкинского городского округа на берегу одноименной бухты. «Тут такая прелесть. Чёрное море», — говорится за кадром. Когда была сделана запись, в описании не уточняется.
Публикация от ДПС-Контроль. Владивосток. (@dps.control)
21 Мар 2018 в 2:02 PDT  Ранее стало известно, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко подписал соглашения с восемью стивидорными компаниями Находки о поэтапном прекращении перевалки угля открытым способом.
Также предметом соглашений стало применение на постоянной основе комплекса эффективных мер по предотвращению загрязнения воздуха как в черте города, так и в акватории бухты Врангель, а также созданию системы локального сбора и очистки канализационных стоков.
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