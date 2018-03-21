Хаби Алонсо посоветовал Левандовски не переходить в «Реал» 

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Хаби Алонсо выразил мнение, что нападающему «Баварии» Роберту Левандовски лучше продолжить выступления в составе мюнхенского клуба.
Ранее сообщалось об интересе к поляку со стороны мадридского "Реала". При этом наставник «сливочных» Зинедин Зидан уже одобрил трансфер форварда.
"Левандовски лучше всего остаться в «Баварии». Он один из лучших центральных нападающих в мире. В Германии он постоянно завоевывает титулы, выигрывает матчи, хорошо знает клуб и лигу. Готов ли Роберт достигать новые цели? Выбор за ним", — приводит слова Алонсо Sportbuzzer.