Хаби Алонсо посоветовал Левандовски не переходить в «Реал»

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Хаби Алонсо выразил мнение, что нападающему «Баварии» Роберту Левандовски лучше продолжить выступления в составе мюнхенского клуба.

Ранее сообщалось об интересе к поляку со стороны мадридского "Реала" . При этом наставник «сливочных» Зинедин Зидан уже одобрил трансфер форварда.

"Левандовски лучше всего остаться в «Баварии». Он один из лучших центральных нападающих в мире. В Германии он постоянно завоевывает титулы, выигрывает матчи, хорошо знает клуб и лигу. Готов ли Роберт достигать новые цели? Выбор за ним", — приводит слова Алонсо Sportbuzzer.