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Де Врис — быстрейший в первый день тестов Ф-2 в Бахрейне, Маркелов — 13-й
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Де Врис — быстрейший в первый день тестов Ф-2 в Бахрейне, Маркелов — 13-й 

Чемпионат.com 2 часа назад
В Бахрейне на трассе «Сахир» стартовала вторая часть официальных предсезонных тестов молодёжной моносерии «Формула-2». Быстрейшим по итогам двух сессий стал пилот «Према» Ник де Врис. Второе место осталось за гонщиком «Хароуза» Луи Делетразом, третьим стал Ландо Норрис из «Карлина». Россиянин Артём Маркелов с утра показал пятый результат, а после обеда остался на 13-й строчке в протоколе сессии.
Формула-2. Тесты. Утро:
1. Лука Гьотто — 1:44.042  2. Антонио Фуоко — 1:44.435  3. Луи Делетраз — 1:44.549  4. Максимилиан Гюнтер — 1:44.603  5. Артём Маркелов — 1:44.657  …
17. Артём Маркелов — 1:44.564  Формула-2. Тесты. День:
1. Ник де Врис — 1:43.785  2. Луи Делетраз — 1:43.905  3. Ландо Норрис — 1:44.051  4. Аржун Майни — 1:44.115  5. Антонио Фуоко — 1:44.202  …
13. Артём Маркелов — 1:44.644.
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