В Бахрейне на трассе «Сахир» стартовала вторая часть официальных предсезонных тестов молодёжной моносерии «Формула-2». Быстрейшим по итогам двух сессий стал пилот «Према» Ник де Врис. Второе место осталось за гонщиком «Хароуза» Луи Делетразом, третьим стал Ландо Норрис из «Карлина». Россиянин Артём Маркелов с утра показал пятый результат, а после обеда остался на 13-й строчке в протоколе сессии.
Формула-2. Тесты. Утро:
1. Лука Гьотто — 1:44.042 2. Антонио Фуоко — 1:44.435 3. Луи Делетраз — 1:44.549 4. Максимилиан Гюнтер — 1:44.603 5. Артём Маркелов — 1:44.657 …
17. Артём Маркелов — 1:44.564 Формула-2. Тесты. День:
1. Ник де Врис — 1:43.785 2. Луи Делетраз — 1:43.905 3. Ландо Норрис — 1:44.051 4. Аржун Майни — 1:44.115 5. Антонио Фуоко — 1:44.202 …
13. Артём Маркелов — 1:44.644.